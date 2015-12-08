Погребняк сегодня предстанет перед судом

Форвард московского «Динамо» Павел Погребняк сегодня должен явиться в судебный участок Преображенского района Москвы, где мировой судья рассмотрит административное дело по факту управления транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Как известно, футболисту вменяется ч. 1 статьи 12.8 КоАП – управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Бывшему игроку сборной России грозит наказание в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.