Швайнштайгер хочет выигрывать трофеи с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер в преддверии матча шесторого тура группового турнира Лиги чемпионов с «Вольфсбургом» рассказал о своих планах в манкунианском клубе. Напомним, встреча состоится сегодня на «Фольксваген-Арене» и начнется в 22:45 по московскому времени.



«У нас опытная команда, но есть также и талантливые молодые игроки. Если мы выйдем из группы, то можем достичь многого. Я хочу выигрывать трофеи, и «МЮ», думаю, тоже к этому привык. Это и есть моей целью. Но для этого все мы должны тяжело работать и стараться прогрессировать. Надеюсь, у нас все получится», — сказал Швайнштайгер.