Симеоне: «Атлетико» хочет занять первое место в группе»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался относительно предстоящего матча шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Бенфикой», который состоится сегодня в Лиссабоне и начнется в 22:45 по московскому времени. По словам специалиста, в атаке португальцев действуют очень интересные игроки.



«Бенфика» отлично сыграла в Мадриде. Она занимает то место, на котором мы хотим оказаться, так что постараемся выиграть матч. Мы должны знать тех, кто может доставить нам проблемы. Гайтан – один из них. Среди таких игроков и Ренато, но в принципе вся команда мастеровита. Победа – наша неизменная цель. Конечно же, было бы здорово занять первое место в группе, но оно нам ничего не гарантирует», – сказал Симеоне.