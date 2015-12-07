Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Кобелев: «Если Денисов не найдет себе команду, то будет в основном составе «Динамо»

    Кобелев: «Если Денисов не найдет себе команду, то будет в основном составе «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев ответил на вопросы о будущем полузащитника команды Игоря Денисова.

    – Где начнет год Денисов?

    – В основном составе, если не найдет себе команду. Первый сбор – в Португалии, 10 января.

    – Слышал, что он не летит.

    – Давайте доживем до 10-го. Много в межсезонье разговоров, кто куда уходит. Вы акцентируете внимание на Денисове, а может случиться так, что он останется, а уйдет кто-то другой.

    – Денисов – это миллионов десять, которые не играют. Возможны педагогические меры?

    – Делаем все возможное. Неужели думаете, что ничего не делаем?

    – Речь о конфликте Денисова и врача, проблема в этом?

    – Это домыслы СМИ, сначала было смешно, но сейчас не до смеха. Конфликта Денисова с доктором не было, – говорит Кобелев.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что Денисов и «Динамо» не имеют друг к другу претензий.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2015 23:40
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    FanatSerj
    1449523292
    Ох уж эта принцесса....пол сезона играет, пол сезона выкобенивается.
    Ответить
    Zeff
    1449552381
    Заберите Гарика в Зенит, у нас такая дыра в центре. Играть некому или не хотят.
    Ответить
    ologreds
    1694996637
    numo451268
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+