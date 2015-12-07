Кобелев: «Если Денисов не найдет себе команду, то будет в основном составе «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев ответил на вопросы о будущем полузащитника команды Игоря Денисова.

– Где начнет год Денисов?

– В основном составе, если не найдет себе команду. Первый сбор – в Португалии, 10 января.

– Слышал, что он не летит.

– Давайте доживем до 10-го. Много в межсезонье разговоров, кто куда уходит. Вы акцентируете внимание на Денисове, а может случиться так, что он останется, а уйдет кто-то другой.

– Денисов – это миллионов десять, которые не играют. Возможны педагогические меры?

– Делаем все возможное. Неужели думаете, что ничего не делаем?

– Речь о конфликте Денисова и врача, проблема в этом?

– Это домыслы СМИ, сначала было смешно, но сейчас не до смеха. Конфликта Денисова с доктором не было, – говорит Кобелев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Денисов и «Динамо» не имеют друг к другу претензий.