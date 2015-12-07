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    • Слуцкий: «Сначала мы ставили задачу пробиться в плей-офф Лиги чемпионов»

    Слуцкий: «Сначала мы ставили задачу пробиться в плей-офф Лиги чемпионов»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий посетил пресс-конференцию, посвященную матчу шестого тура Лиги чемпионов против ПСВ, и ответил на вопросы журналистов.

    – Вы сказали, что эмоциональное состояние – главная проблема. Как будете с ним справляться?

    – Наши проблемы – игровые и те, что связаны с травмами – нельзя решить за короткий период, так что будем отталкиваться от статуса матча и высокого уровня мастерства игроков.

    – Изменится ли связка центральных защитников?

    – У нас готовятся семнадцать футболистов, любой может появиться на поле.

    – Вас сильно расстраивает, что вы не смогли пробиться в плей-офф ЛЧ?

    – Да, сначала мы ставили такую задачу, но зато у нас есть шанс сыграть в Лиге Европы.

    – В первой игре с ПСВ было два разных тайма. Чего ждете от ПСВ завтра?

    – Такая команда, как ПСВ, делает большую ставку на атаку, особенно дома, но и у нас будут возможности для контратак.

    – Вы были на игре ПСВ с «Витессом». Изменили мнение о сопернике?

    – Когда видел больше десятка матчей, сложно изменить мнение после одного матча. Скорее можно говорить о дополнительных сведениях, которые я почерпнул о текущем состоянии ПСВ.

    – У вас было больше времени на подготовку, чем у ПСВ – это может завтра сказаться?

    – ПСВ привык играть в режиме через два дня на третий. То, что у нас есть преимущество в два дня, сложно сказать – может, это и скажется, может, и нет.

    – Филлип Коку сказал, что завтрашний матч для его команды – матч жизни и смерти. Можете сказать это про ЦСКА?

    – Когда на кону выход в плей-офф Лиги чемпионов, я могу понять слова коллеги. Но и у нас есть большое желание прервать неудачную серию, которая длится давно, – говорит Слуцкий.

    Матч ПСВ – ЦСКА состоится во вторник 8 декабря. Начало – в 22.45.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    07.12.2015 21:15
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    Комментарии (8)
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    Каратель
    1449543380
    у дырофея другая задача,они с гиннером бабки в букмекерской конторе зарабатывают,так что лёня отдыхай пока
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    AleXXX 88
    1449633115
    а потом обосрались
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    ologreds
    1694996639
    numo451256
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