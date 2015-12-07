Бенитес: «С уважением относимся к «Мальме»

Главный тренер «Реала« Рафаэль Бенитес считает, что в последних матчах его команда показывала неплохой футбол.

«Мы выиграли четыре матча подряд и неплохо смотримся. Первый тайм в матче с «Хетафе» был одним из лучших в сезоне. Мы должны играть так как можно чаще. Этот матч не оказывает на нас психологического давления, но может добавить уверенности перед поединком с «Вильяреалом».

Постараемся победить, хотя команда уже прошла в следующую стадию. Мы с уважением относимся к «Мальме», – заявил Бенитес.

Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – «Мальме» состоится во вторник, 8 декабря, в 22:45 по московскому времени.