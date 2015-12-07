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    Благо: «Я не ругался матом в адрес Бердыева»

    Полузащитник казанского «Рубина« Благо Георгиев рассказал о своем конфликет с главным тренером «Ростова« Курбаном Бердыевым.

    «Когда Гацкан упал, я подбежал к нему и сказал, чтобы он вставал, что нарушения не было, что надо себя вести правильно, не симулировать и продолжать играть. Тут же Бердыев мне сказал: «Не тебе говорить о том, как себя надо вести. Ты сам всегда делаешь такие штуки». Я ответил, что ему не надо вмешиваться в происходящее на футбольном поле.

    Мат в адрес Бердыева? Это неправда, я не ругаюсь матом. А то, что уже потом говорил мне Бердыев, я не слышал, было очень шумно. Но я не думаю, что он бранил меня матом.

    Я никого не бил по лицу, если это они называют «бил», тогда у «Ростова» надо удалять несколько человек. Я не говорю, что вел себя правильно в том эпизоде. Это были эмоции, я подвел команду и болельщиков. Поэтому хотел бы извиниться за случившееся. И если своим поведением я задел чувства кого-то из футболистов и тренеров «Ростова», то приношу им свои извинения», – сказал Георгиев.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    07.12.2015 16:18
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    Комментарии (5)
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    Сумкин Сын
    1449496125
    Подвесить этого румына за тестикулы.
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    compka
    1449528803
    не соответствует своей фамилии
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    taben
    1449588177
    Ну извинился пацан. Чего уж теперь. Эрдоган вот не смог.
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    ologreds
    1694996640
    numo451216
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