Швайнштайгер: «Я хочу выигрывать трофеи»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед« Бастиан Швайнштайгер выразил уверенность, что его цели совпадают с целями команды.

«У нас опытная команда, но есть также и талантливые молодые игроки. Если мы выйдем из группы, то можем достичь многого. Я хочу выигрывать трофеи, и «МЮ», думаю, тоже к этому привык. Это и есть моя цель. Но для этого все мы должны тяжело работать и стараться прогрессировать. Надеюсь, у нас все получится», – сказал Швайнштайгер.

Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Вольфсбург» – «Манчестер Юнайтед» состоится во вторник, 8 декабря, в 22:45 по московскому времени.