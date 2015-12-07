Бонуччи: «Ювентус» может далеко пройти в Лиге чемпионов»

Защитник «Ювентуса« Леонардо Бонуччи считает, что его команда способна удачно выступить в Лиге чемпионов этого сезона.

«Нам предстоит матч с «Севильей« и мы должны сфокусироваться на достижении успешного результата. Если мы займем первое место в группе, то у нас будет шанс получить хороший жребий при жеребьевки первого раунда плей-офф. Поэтому мы должно победить «Севилью» во вторник. Возможно, «Ювентус» сейчас не находится на одном уровне с «Барселоной», «Баварией» и «Реалом», но, тем не менее, мы способны далеко пройти в Лиге чемпионов», – сказал Бонуччи.

Напомним, что в прошлом сезоне «Ювентус» дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Барселоне» (1:3).