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    Бонуччи: «Ювентус» может далеко пройти в Лиге чемпионов»

    Защитник «Ювентуса« Леонардо Бонуччи считает, что его команда способна удачно выступить в Лиге чемпионов этого сезона.

    «Нам предстоит матч с «Севильей« и мы должны сфокусироваться на достижении успешного результата. Если мы займем первое место в группе, то у нас будет шанс получить хороший жребий при жеребьевки первого раунда плей-офф. Поэтому мы должно победить «Севилью» во вторник. Возможно, «Ювентус» сейчас не находится на одном уровне с «Барселоной», «Баварией» и «Реалом», но, тем не менее, мы способны далеко пройти в Лиге чемпионов», – сказал Бонуччи.

    Напомним, что в прошлом сезоне «Ювентус» дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Барселоне» (1:3).

    Источник: Goal.com

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    07.12.2015 13:53
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