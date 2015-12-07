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    «Милан» избавится от шести игроков

    Руководство итальянского «Милана« намерено провести существенную чистку состава.

    «Милан» не планирует выкупать трансферы нападающих Марио Балотелли Ливерпуль«) и Алессио Черчи Атлетико«), которые сейчас выступают за итальянский клуб на правах аренды.

    Кроме того, «Милан», скорее всего, не будет продлевать контракты с защитниками Алексом, Филиппом Мексесом, Кристианом Сапатой хавбеком Антонио Ночерино. У них у всех контракты завершаются в июне 2016 года. Таким образом, все они покинут клуб на правах свободного агента.

    Источник: Football Italia

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    07.12.2015 13:17
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    Комментарии (4)
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    Igreks
    1449489771
    Ну наконец-то дошло что надо балласт скидать
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    Frozzen
    1449495865
    Давно пора избавляться от лишних футболистов
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    Лыков
    1449496194
    Упор на молоджку
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    ologreds
    1694996642
    numo451189
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