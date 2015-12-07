«Милан» избавится от шести игроков

Руководство итальянского «Милана« намерено провести существенную чистку состава.

«Милан» не планирует выкупать трансферы нападающих Марио Балотелли («Ливерпуль«) и Алессио Черчи («Атлетико«), которые сейчас выступают за итальянский клуб на правах аренды.

Кроме того, «Милан», скорее всего, не будет продлевать контракты с защитниками Алексом, Филиппом Мексесом, Кристианом Сапатой хавбеком Антонио Ночерино. У них у всех контракты завершаются в июне 2016 года. Таким образом, все они покинут клуб на правах свободного агента.