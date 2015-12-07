Данни: «Я никогда не боялся ответственности»

Капитан «Зенита» Данни уверен в силе «Гента», а также ожидает сложного матча в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Почему нам удалось победить в 5 матчах группового этапа? Мы не делаем ничего экстраординарного. Выходим на поле с уверенностью в своих силах. Спокойна игра в обороне и отличная атака. Все знают, что им делать на поле, вот и весь секрет.

Мне кажется, что роль капитана не изменила меня. Я и до этого выходил на поле предельно мотивированным, всегда старался выкладываться на максимум и помогать партнерам по команде. И никогда не боялся ответственности.

Понимаем, что в Генте будет тяжело. Это сильный соперник. Матч в Петербурге получился непростым, а теперь на их стороне еще и родные стены. Но мы хотим победить во всех играх. Вместе с командой мы мечтаем об этом рекорде», – рассказал Данни.

Напомним, что «Зенит» сыграет на выезде с «Гентом» в рамках последнего тура группового этапа Лиги чемпионов.