Михайлович: «Нас подвела реализация»

Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович после матча 15-го тура Серии А с «Карпи» остался недоволен реализацией своей команды.

«В первом тайме могли сыграть лучше. Учитывая, как мы действовали во второй половине встречи, мы заслужили большего. Команда создавала моменты, но не могли их реализовать. Игроков критиковать не могу, они выложились без остатка и боролись до конца. «Карпи» выстроил оборону и играл длинными забросами. С такими соперниками требуется удача, но нам не повезло», – сказал Михайлович.