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    Луческу: «В этом году «Шахтер» летал на самолетах 112 раз»

    Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу считает, что отсутствие дома не дает его клубу добиться былого успеха.

    «В первую очередь это отсутствие дома. Уверен, выступая на «Донбасс Арене», мы бы не оставили никаких шансов соперникам. Тем более команды, которые всегда бились с нами за первое место — «Днепр», «Динамо», «Металлист», — всегда теряли очки в Донбассе, когда играли с местными командами. И донецкий «Металлург» отбирал баллы у грандов, и «Заря», и тот же «Ильичевец». Не говоря уже о том, сколько очков они теряли в Крыму, встречаясь с «Севастополем» и «Таврией».

    То, что эти команды лишились своих полей и были вынуждены играть на нейтральных газонах, естественно, большая помощь грандам из этой части Украины. Естественно, у них большинство матчей оказалось домашними. Любая победа заряжает энтузиазмом, помогает тренироваться с еще большим усердием, придает силу и заряд энергии при подготовке к следующему поединку. Конечно, тем командам, которые не имели условий, было намного тяжелее. Если брать во внимание то, как мы тренируемся, как восстанавливаемся и как это делают наши оппоненты, очевидна большая разница.

    С начала года мы летали на самолетах 112 раз! Подумайте, что это значит. Каждые три-четыре дня мы оказывались в самолете. Представьте чисто физиологически! А еще же нужно готовиться к таким серьезным играм, встречаться с сильными соперниками. Плюс, нам, конечно, очень не хватает нашего президента. За полтора года мы видели его всего один раз. Присутствие президента для любой команды – самый большой стимул, какой только может быть. Поэтому сегодня мне приходится, к сожалению, быть одному за всех: и анализировать матчи, и готовить к ним, и наказывать футболистов, и хвалить их, и обнимать, и иногда делать жесткие замечания. Это очень сложно. Нельзя не брать этот факт во внимание. В то же время хотел бы поблагодарить наших игроков, которые сохранили команду на том высоком уровне, на котором мы сейчас находимся. Немаловажно и то, что мы демонстрируем тот же зрелищный футбол, что и раньше. Повторю: наверное, самый зрелищный футбол в Украине», — сказал Луческу.

    Источник: Телеканал «Футбол» (Украина)

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    07.12.2015 08:00
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    Комментарии (3)
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    Писюнг
    1449474346
    ну и хуле?
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    С-Пб on-line
    1449483305
    Играете с теми, кто унижает вас!
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    ologreds
    1694996645
    numo451157
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