Слуцкий: «Думбия – главный вопрос межсезонья»

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий хочет, чтобы нападающий Сейду Думбия остался в клубе.

– Жду, что будет решен вопрос с Думбия – надеюсь, в позитивную сторону. Это главный вопрос ближайшего межсезонья. Пожалуй, это весь уровень моих ожиданий.

– То есть вас устраивает, как ЦСКА укомплектован, при условии, что останется Сейду.

– Ну что значит «укомплектован – не укомплектован». Я же понимаю реалии, в которых мы живем. Надеюсь на продление аренды Думбия и на то, что все наши больные и травмированные вернутся в строй и смогут провести полноценную тренировочную работу. В этом – резерв для усиления игры команды и численности состава. Вот мои основные надежды на зиму.