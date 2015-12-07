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    Слуцкий: «Думбия – главный вопрос межсезонья»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий хочет, чтобы нападающий Сейду Думбия остался в клубе.

    – Жду, что будет решен вопрос с Думбия – надеюсь, в позитивную сторону. Это главный вопрос ближайшего межсезонья. Пожалуй, это весь уровень моих ожиданий.

    – То есть вас устраивает, как ЦСКА укомплектован, при условии, что останется Сейду.

    – Ну что значит «укомплектован – не укомплектован». Я же понимаю реалии, в которых мы живем. Надеюсь на продление аренды Думбия и на то, что все наши больные и травмированные вернутся в строй и смогут провести полноценную тренировочную работу. В этом – резерв для усиления игры команды и численности состава. Вот мои основные надежды на зиму.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.12.2015 07:50
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    Комментарии (6)
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    edubokom
    1449478799
    После окончания строительства стадиона будут хорошие приобретения. Главное, чтобы Слуцкий не ушёл...
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    edubokom
    1449479091
    И тогда спокойно можно удвоить количество титулов. Болеть начал за ЦСКА ещё до вылета в первую лигу. А сейчас мой клуб меня очень радует. Я счастлив и уверен, что это надолго!!!!!!!!!
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    ologreds
    1694996644
    numo451156
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