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    Ташуев: «Кубани» нужны защитники и инсайд в атаку»

    Наставник «Кубани» Сергей Ташуев поделился планами команды на период зимнего трансферного окна.

    «Проблема заключается в физической форме игроков. На второй тайм часто не хватает сил. Возможно, здесь действует тот факт, что нет ротации состава. Что касается изменений в перерыве, то пока нет информации о том, что кто-то уходит из команды. По покупкам новых игроков нужно разобраться в клубе, чтобы нам открыли трансферное окно. Из-за долгов мы не можем регистрировать новичков.

    Надеемся, что все будет нормально и команде удастся усилиться в зимнем перерыве, потому что в первую очередь нужны защитники. Кроме них хотелось бы купить кого-нибудь на позицию инсайда в атаку. Хотя бы игрока, способного заменить тех, кто выбывает по определенным причинам. Мы сейчас ведем поиски футболистов именно на эти позиции.

    Главное перед футбольной весной качественно пройти сборы и постараться усилить состав», – сказал Ташуев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.12.2015 23:17
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    Комментарии (2)
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    Писюнг
    1449460239
    кубани нужно сгинуть в небытие. самый скандальный клуб с неадекватным руководством
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    ologreds
    1694996646
    numo451135
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