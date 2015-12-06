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    Зидан: «Не хочется, чтобы Бензема отстранили от сборной»

    Экс-полузащитник сборной Франции Зинедин Зидан выразил надежду, что форварду «Реала» Кариму Бензема не грозит исключение из национальной команды. Федерация футбола Франции решит дальнейшее будущее нападающего, причастного к скандалу с хавбеком «Лиона» Матье Вальбуэна, на следующей неделе.

    «Нужно дождаться момента с принятием решения федерацией. Хочется верить, что Бензема не исключат из сборной. Он играет важную роль в сборной Франции. Поэтому, я исхожу исключительно из спортивных соображений. Выражаю надежду, что личные вопросы будут решены», – отметил легенда французской сборной.

    Источник: Marca

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    06.12.2015 22:51
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    Комментарии (3)
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    Z O D I A C
    1449438053
    Как говорят сами французы: "Неудивительно, что вляпался именно Бензема. У него всегда были проблемы с головой".
    Ответить
    Писюнг
    1449460161
    а мне хочется! надоели уже эти арабы
    Ответить
    ologreds
    1694996646
    numo451133
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