Зидан: «Не хочется, чтобы Бензема отстранили от сборной»

Экс-полузащитник сборной Франции Зинедин Зидан выразил надежду, что форварду «Реала» Кариму Бензема не грозит исключение из национальной команды. Федерация футбола Франции решит дальнейшее будущее нападающего, причастного к скандалу с хавбеком «Лиона» Матье Вальбуэна, на следующей неделе.

«Нужно дождаться момента с принятием решения федерацией. Хочется верить, что Бензема не исключат из сборной. Он играет важную роль в сборной Франции. Поэтому, я исхожу исключительно из спортивных соображений. Выражаю надежду, что личные вопросы будут решены», – отметил легенда французской сборной.