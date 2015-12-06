Трахтенберг: «Никакой задачи выиграть три последних матча перед Аленичевым не ставилось»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг опроверг информацию о задаче, стоявшей перед наставником красно-белых Дмитрием Аленичевым, набрать три очка в последних трех играх осенней части РФПЛ против «Краснодара» (3:2), «Рубина» (2:2) и «Крыльев советов» (1:0),.

«Не было никакой задачи набрать девять из девяти очков. Была поставлена задача максимально удачно финишировать в осенне-зимней части чемпионата. Скажите мне, вот кто распространил эту информацию? И кто сказал о том, что братья Комбаровы и Глушаков покинут «Спартак»?», – сказал Трахтенберг.