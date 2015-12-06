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    «Челси» зимой может пополниться несколькими игроками

    «Челси» намерен значительно усилить свой состав этой зимой. В первую очередь, в планы синих входят приобретения нападающего «Лестера» Джейми Варди и форварда «Шахтера» Алекса Тейшейры.

    Кроме двух вышеперечисленных футболистов, «аристократы» проявляют интерес к нападающему «Вест Бромвича» Сайдо Берахино, за которым также следит технический директор клуба Майкл Эменало.

    Несмотря на то, что наставник «Челси» Жозе Моуринью заявил, что не испытывает нужды в обновлении состава, клуб из Лондона все же приложит усилия для подписания новичков в зимнее трансферное окно.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    06.12.2015 20:58
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    Комментарии (2)
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    Mr Abdullaev
    1449445244
    Тейшейру и хватит.
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    ologreds
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