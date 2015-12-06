«Челси» зимой может пополниться несколькими игроками

«Челси» намерен значительно усилить свой состав этой зимой. В первую очередь, в планы синих входят приобретения нападающего «Лестера» Джейми Варди и форварда «Шахтера» Алекса Тейшейры.

Кроме двух вышеперечисленных футболистов, «аристократы» проявляют интерес к нападающему «Вест Бромвича» Сайдо Берахино, за которым также следит технический директор клуба Майкл Эменало.

Несмотря на то, что наставник «Челси» Жозе Моуринью заявил, что не испытывает нужды в обновлении состава, клуб из Лондона все же приложит усилия для подписания новичков в зимнее трансферное окно.