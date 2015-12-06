Мостовой: «Халк – лучший без вариантов»

Экс-хавбек сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что нападающему «Зенита» Халку нет равных среди всех легионеров чемпионата России.

«Лучший без вариантов. Делает все, что требуется от классного футболиста в атаке. Главное – Халк, будучи очень сильным футболистом, остается стабильным, его уровень не падает уже в течение нескольких лет, что для иностранцев в нашей лиге несвойственно. Халк – самый яркий игрок этой Лиги чемпионов в составе «Зенита», где проявил себя не только как голеадор, он способен отдать голевой пас, не жадничает.

Недостатки? Идеальный игрок в мире всего один – Лео Месси – и то, наверное, могут сказать, что надо подтянуть правую ногу. У Халка есть минусы, но плюсов намного больше. Счастье для тренера – иметь такого игрока в команде, как счастье для футболистов выходить на поле с ним в майке одного клуба. Мне кажется, он отыграет в «Зените» до конца контракта. Он его недавно продлил, ему нравится в «Зените». Плюс, я постоянно буду это подчеркивать, те условия, которые у нас создаются иностранцу, ни в одной стране мира легионеру не создают. Поэтому какой смысл куда-то уходить? Город шикарный, команда хорошая, контракт сказочный.

Был ли у нас игрок-иностранец сильнее за всю историю лиги? Нет, я бы на первое место поставил именно Халка, второй – Вагнер Лав. А среди русских игроков первый для меня – Аршавин«, – рассказал Мостовой.