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    Мостовой: «Халк – лучший без вариантов»

    Экс-хавбек сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что нападающему «Зенита» Халку нет равных среди всех легионеров чемпионата России.

    «Лучший без вариантов. Делает все, что требуется от классного футболиста в атаке. Главное – Халк, будучи очень сильным футболистом, остается стабильным, его уровень не падает уже в течение нескольких лет, что для иностранцев в нашей лиге несвойственно. Халк – самый яркий игрок этой Лиги чемпионов в составе «Зенита», где проявил себя не только как голеадор, он способен отдать голевой пас, не жадничает.

    Недостатки? Идеальный игрок в мире всего один – Лео Месси – и то, наверное, могут сказать, что надо подтянуть правую ногу. У Халка есть минусы, но плюсов намного больше. Счастье для тренера – иметь такого игрока в команде, как счастье для футболистов выходить на поле с ним в майке одного клуба. Мне кажется, он отыграет в «Зените» до конца контракта. Он его недавно продлил, ему нравится в «Зените». Плюс, я постоянно буду это подчеркивать, те условия, которые у нас создаются иностранцу, ни в одной стране мира легионеру не создают. Поэтому какой смысл куда-то уходить? Город шикарный, команда хорошая, контракт сказочный.

    Был ли у нас игрок-иностранец сильнее за всю историю лиги? Нет, я бы на первое место поставил именно Халка, второй – Вагнер Лав. А среди русских игроков первый для меня – Аршавин«, – рассказал Мостовой.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.12.2015 20:25
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    Комментарии (2)
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    Pravdin_V
    1449424692
    Мостовой курит, Промес, тащит Спартак с дно составом из зоны вылета в четверку, а что сделал Халк? Может быть они оба равных по силе игрока,но так вознести бразильца,при том что в чемпионате он явно сдал.
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    ologreds
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    numo451118
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