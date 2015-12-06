Сауль: «Атлетико» отлично работает в обороне»

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес после матча 14-го тура испанской Примеры с «Гранадой», который завершился победой мадридцев со счетом 2:0, отметил оборону своей команды. По словам футболиста, три пропущенных мяча в десяти последних встречах – это заслуга всех игроков.



«Мы отлично работаем в обороне. «Атлетико» провел уже очень много матчей без пропущенных голов. Во многих случаях соперник даже не создавал опасных моментов. Это результат работы всей команды, не только оборонительных футболистов», – сказал хавбек.



