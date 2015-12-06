Сарри: «Поражение от «Болоньи» может даже принести пользу «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился впечатлениями от матча 15-го тура итальянской Серии А против «Болоньи», который завершился поражением его команды со счетом 2:3. По словам специалиста, неаполитанцы уступили из-за судейских ошибок.



«Мы уступали в счете из-за судейских ошибок, потому что Дестро был в офсайде. В тот момент у нас опустились руки, и это стало ошибкой, потому что у нас огромный атакующий потенциал, мы всегда можем вернуться в игру, что и доказали в концовке.



Мы не смотрим на таблицу, на нее обращают внимание СМИ, они создают нам цели. Это поражение ничего для нас не меняет. Это может стать полезным в преддверрии следующего матча», – сказал Сарри.