«Штутгарт» – «Вердер». Смотреть онлайн

В 15 туре немецкой Бундеслиги «Штутгарт» на своем поле примет «Вердер». Команды, которые, казалось бы, еще недавно были способны вести борьбу с «Баварией» за чемпионство, сейчас встречаются друг с другом в качестве аутсайдеров лиги.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало матча в 17:30 по московскому времени. Не пропустите!