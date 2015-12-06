Шнейдерлин и Макнейр могут пропустить матч с «Вольфсбургом»

Два футболиста «Манчестер Юнайтед» Морган Шнейдерлин и Патрик Макнейр получили травмы в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (0:0). Сообщается, что игроки рискуют пропустить заключительную встречу группового этапа Лиги чемпионов с «Вольфсбургом», которая состоится во вторник, 8 декабря.



«У Макнейра небольшие проблемы с лодыжкой, у Шнайдерлина – с бедром. Надеюсь, что они смогут сыграть во вторник, но времени мало, поэтому это большой вопрос», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал.



