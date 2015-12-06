Красножан: «Естественно, есть желание вернуться работать в Россию»

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Красножан, ранее тренировавший нальчикский «Спартак», московский «Локомотив», «Анжи», «Кубань» и «Терек», рассказал о том, что желание вернуться работать в Россию у него присутствует.

«Естественно, есть желание вернуться домой. Но мы еще не все сделали в Казахстане. Предложения есть, но на сегодняшний момент у меня действующий контракт с Казахстаном. Мы еще не до конца договорились о продлении контракта и дальнейшей работе, поэтому пока нет смысла говорить о других контактах.

В Казахстане я остался примерно такой же, как был. Может, внешне изменился с возрастом. Уезжал я из России из-за ситуации, которую трудно было объяснить. Почему, когда зовут, не поинтересуются в предыдущих клубах: а что происходило? Почему полгода работаешь, а потом отношения прекращаются? Мне эта ситуация не нравилась. Но я не ищу виноватых и не живу воспоминаниями», – сказал Красножан.