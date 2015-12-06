«Марсель» – «Монпелье». Смотреть онлайн

«Марсель» в этом сезоне не отличается стабильностью, чередуя разгромные победы с неожиданными поражениями. Однако у «Монпелье», которое пожалует в гости к бело-голубым, дела идут еще хуже: команда расположилась вплотную с зоной вылета и имеет призрачные дальнейшие перспективы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.