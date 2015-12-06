Федьков: «Бердыев – лучший тренер РФПЛ»

Бывший нападающий сборной России Андрей Федьков поделился мнением, в чем причина успешного выступления «Ростова» в нынешнем сезоне.

– В чем секрет успеха «Ростова»? Исключительно в Бердыеве?

– По большой части я связываю успехи именно с его фигурой. В прошлом сезоне играли, как получится, а сейчас видно, что команда все делает целенаправленно. Бердыев навел порядок, который, как известно, бьет класс.

– Ходят слухи, что Бердыевым интересуются «Спартак» и «Зенит». Без него команда вновь превратиться в середняка?

– Такой игры, как сейчас, точно не будет. Ведь он с собой заберет еще нескольких игроков. Придется заново наигрывать связи. Я считаю Бердыева лучшим тренером РФПЛ, и его уход, конечно, скажется на команде.

–​ Лучшим среди российских специалистов?

– Да я этих иностранцев даже в расчет не беру. Здесь достаточно сравнить, с кем играет Виллаш-Боаш в «Зените» и с кем добивается результата Бердыев в «Ростове».

–​ Команде эпизодически не платят зарплату, но в таблице она вторая. Парадокс?

– Думаю, это выдумки. Не играли бы они так, если бы не платили. Да, могут задержать премиальные, но зарплата наверняка приходит день в день.