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    Федьков: «Бердыев – лучший тренер РФПЛ»

    Бывший нападающий сборной России Андрей Федьков поделился мнением, в чем причина успешного выступления «Ростова» в нынешнем сезоне.

    В чем секрет успеха «Ростова»? Исключительно в Бердыеве?

    – По большой части я связываю успехи именно с его фигурой. В прошлом сезоне играли, как получится, а сейчас видно, что команда все делает целенаправленно. Бердыев навел порядок, который, как известно, бьет класс.

    Ходят слухи, что Бердыевым интересуются «Спартак» и «Зенит». Без него команда вновь превратиться в середняка?

    – Такой игры, как сейчас, точно не будет. Ведь он с собой заберет еще нескольких игроков. Придется заново наигрывать связи. Я считаю Бердыева лучшим тренером РФПЛ, и его уход, конечно, скажется на команде.

    –​ Лучшим среди российских специалистов?

    – Да я этих иностранцев даже в расчет не беру. Здесь достаточно сравнить, с кем играет Виллаш-Боаш в «Зените» и с кем добивается результата Бердыев в «Ростове».

    –​ Команде эпизодически не платят зарплату, но в таблице она вторая. Парадокс?

    – Думаю, это выдумки. Не играли бы они так, если бы не платили. Да, могут задержать премиальные, но зарплата наверняка приходит день в день.

    Источник: Sportbox.ru

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    06.12.2015 11:35
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    Комментарии (4)
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    Сармат Ростов
    1449391737
    Полностью согласен с мнением автора. На сегодняшний день Бердыев - лучший!!!
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    Вомбат
    1449398124
    День в день значит? То есть игроки Ростова врут про 3-месячную задержку зарплаты?
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    VVM1964
    1449417766
    ПОДДЕРЖИВАЮ .
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    ologreds
    1694996650
    numo451059
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