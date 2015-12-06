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    Силкин: «Динамо» играет в меру своих способностей»

    Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил игру бело-голубых в первой части сезона РФПЛ.

    «Для того чтобы не бороться за выживание – нужно побеждать, а «Динамо» давно не побеждает. Я неоднократно говорил, что команда вроде и не уступает многим оппонентам по игре, но побед не добивается. Кроме того, в составе задействованы многие футболисты, что не может давать стабильности всему коллективу. Если на старте весенней части чемпионата команда споткнется в первых играх – вопросы начнутся совсем другие.

    Андрей Кобелев выжимает все, что возможно из этой команды. У меня к нему точно никаких вопросов нет, ведь тренер просто не имеет возможности поменять рисунок игры по ходу встречи, поскольку в запасе находятся хорошие, способные, но слишком молодые и незрелые футболисты, которые не могут внести перелом в игру.

    Команда играет в меру того, на что способна: выше головы не прыгнула, но и провалом я это выступление назвать не могу. Поэтому оценка «удовлетворительно», – рассказал Силкин.

    Источник: Rusfootball.info

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    06.12.2015 08:58
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