Петржела: «Информация про назначение Врбы в «Зенит» – это шутка»

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела назвал слухи о возможном назначении рулевого сборной Чехии Павла Врбы на пост главного тренера сине-бело-голубых шуткой.

– Я думаю, что информация про назначение Врбы в «Зенит» – это шутка. Потому что вначале говорили, что он может возглавить самарские «Крылья Советов». А потом мне позвонили и сказали, что это может быть и «Зенит». Но я считаю, что Врба еще молодой, ничего большого не добился. Если он будет работать с молодыми, своими ребятами, то все будет нормально. Но в клубе, который спонсирует «Газпром», работа для него будет очень тяжелой. Потому что со звездными иностранцами он еще никогда не работал, как никогда не работал и за рубежом.

– Но сборная Чехии под его руководством уверенно вышла на Eвро.

– Да, и у него контракт с нашей национальной командой до чемпионата мира, то есть еще один отборочный цикл. Но он сказал на днях на пресс-конференции, что хочет закончить в сборной после Франции. Потому что ему нравится работать с игроками каждый день, и у него есть хорошее предложение из России.

– Вы с Врбой не общались на эту тему?

– Пока нет, потому что, повторю, я считаю все это шуткой. Никто ничего прямо не говорят, а журналисты пишут только догадки. Дай бог, конечно, чтобы это был «Зенит», мне бы это нравилось. Потому что Врба хороший человек, хотя и простой. Поэтому ему будет тяжело работать со звездами.

– Неужели он готов бросить сборную Чехии перед Евро ради работы в российском клубе?

– Этот мальчик просто не понимает, как ему тяжело будет работать в России. Для этого нужен очень сильный характер и крепкие нервы. А у Врбы нет никакой харизмы, он очень простой человек.