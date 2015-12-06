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    • Петржела: «Информация про назначение Врбы в «Зенит» – это шутка»

    Петржела: «Информация про назначение Врбы в «Зенит» – это шутка»

    Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела назвал слухи о возможном назначении рулевого сборной Чехии Павла Врбы на пост главного тренера сине-бело-голубых шуткой.

    – Я думаю, что информация про назначение Врбы в «Зенит» – это шутка. Потому что вначале говорили, что он может возглавить самарские «Крылья Советов». А потом мне позвонили и сказали, что это может быть и «Зенит». Но я считаю, что Врба еще молодой, ничего большого не добился. Если он будет работать с молодыми, своими ребятами, то все будет нормально. Но в клубе, который спонсирует «Газпром», работа для него будет очень тяжелой. Потому что со звездными иностранцами он еще никогда не работал, как никогда не работал и за рубежом.

    – Но сборная Чехии под его руководством уверенно вышла на Eвро.

    – Да, и у него контракт с нашей национальной командой до чемпионата мира, то есть еще один отборочный цикл. Но он сказал на днях на пресс-конференции, что хочет закончить в сборной после Франции. Потому что ему нравится работать с игроками каждый день, и у него есть хорошее предложение из России.

    – Вы с Врбой не общались на эту тему?

    – Пока нет, потому что, повторю, я считаю все это шуткой. Никто ничего прямо не говорят, а журналисты пишут только догадки. Дай бог, конечно, чтобы это был «Зенит», мне бы это нравилось. Потому что Врба хороший человек, хотя и простой. Поэтому ему будет тяжело работать со звездами.

    – Неужели он готов бросить сборную Чехии перед Евро ради работы в российском клубе?

    – Этот мальчик просто не понимает, как ему тяжело будет работать в России. Для этого нужен очень сильный характер и крепкие нервы. А у Врбы нет никакой харизмы, он очень простой человек.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.12.2015 08:03
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    Комментарии (3)
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    порт
    1449380914
    Да и у нас вряд ли кто серьёзно воспринял эту информацию.
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    chegevaro
    1449388147
    ха-ха
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    ologreds
    1694996652
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