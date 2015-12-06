«Карпи» – «Милан». Онлайн-трансляция

«Милан» в этом сезоне не демонстрирует стабильной игры и результатов, однако матч прошлого тура против «Сампдории» (4:1) показал, что «россонери» могут играть ярко и зрелищно, выдавая нужный итог. В этой связи встреча с расположившимся на дне турнирной таблицы «Карпи» не должна стать для красно-черных сложным испытанием.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Карпи» – «Милан». Начало в 22:45, не пропустите!