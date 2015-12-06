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    Мостовой: «Спартак» должен быть всегда на первом месте»

    Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением об итогах первой части сезона РФПЛ.

    «Неожиданностью явился такой старт ЦСКА. Никто не предвидел столь продолжительной беспроигрышной серии. А сейчас армейцы удивляют тем, что идут в обратную сторону – не могут выиграть.

    Непонятна двойственность «Зенита»: выигрывает все в Лиге чемпионов, а в РФПЛ все время оступается, хотя состав тот же. Но здесь присутствует момент Халкозависимости. В ЛЧ команда вылезла благодаря Халку.

    Клуб-сюрприз – это «Ростов». Уходят на перерыв, находясь на втором месте. Команда Бердыева – загадка для многих. В целом, по сравнению с прошлым сезоном, чемпионат несильно изменился. Лига станет зрелищнее, когда построят стадионы.

    «Спартак» должен быть всегда на первом месте. Этот план пока на протяжении многих лет не выполняется. А четвертое место не план. Любая команда может занимать эту позицию. Красно-белые с таким составом, стадионом и болельщиками должны находиться как минимум на второй строчке. Но все время чего-то не хватает. Нельзя забывать о преимуществе «Спартака» на фоне ближайших конкурентов: он не играет в еврокубках, ему не приходится разрываться на несколько фронтов», – заявил Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.12.2015 06:53
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    Комментарии (5)
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    vladimir-7
    1449383169
    "Спартак" должен быть на первом месте после пятого.
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    VVM1964
    1449399783
    ""Спартак" должен быть всегда на первом месте" - ИНТЕРЕСНО КОМУ ЭТО ОН ДОЛЖЕН ??? ТЕМ БОЛЕЕ С ТАКИМ СОСТАВОМ . МОЖЕТ ЗИМОЙ ЧТО-ТО ИЗМЕНИТСЯ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ .
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    ologreds
    1694996652
    numo451039
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