Мостовой: «Спартак» должен быть всегда на первом месте»

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением об итогах первой части сезона РФПЛ.

«Неожиданностью явился такой старт ЦСКА. Никто не предвидел столь продолжительной беспроигрышной серии. А сейчас армейцы удивляют тем, что идут в обратную сторону – не могут выиграть.

Непонятна двойственность «Зенита»: выигрывает все в Лиге чемпионов, а в РФПЛ все время оступается, хотя состав тот же. Но здесь присутствует момент Халкозависимости. В ЛЧ команда вылезла благодаря Халку.

Клуб-сюрприз – это «Ростов». Уходят на перерыв, находясь на втором месте. Команда Бердыева – загадка для многих. В целом, по сравнению с прошлым сезоном, чемпионат несильно изменился. Лига станет зрелищнее, когда построят стадионы.

«Спартак» должен быть всегда на первом месте. Этот план пока на протяжении многих лет не выполняется. А четвертое место не план. Любая команда может занимать эту позицию. Красно-белые с таким составом, стадионом и болельщиками должны находиться как минимум на второй строчке. Но все время чего-то не хватает. Нельзя забывать о преимуществе «Спартака» на фоне ближайших конкурентов: он не играет в еврокубках, ему не приходится разрываться на несколько фронтов», – заявил Мостовой.