Маркевич: «Хоть завтра могу подать в отставку»

Главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич после поражения сине-бело-голубых в матче 12-го тура УПЛ с «Волынью» (0:1) заявил, что может в ближайшее время подать в отставку.

– Игра «Днепра» вызывает все больше грустных мыслей. Как вы видите будущее?

– Вообще не вижу. С таким отношением не вижу. Откровенно говорю, та команда себя изжила. Чтобы «Днепр» дальше был «Днепром», нужно серьезно заниматься командой. Я это неоднократно говорил и сейчас повторяю. Дело не во мне. Я хоть завтра могу подать в отставку. Может, кто-то другой тренер видит иначе. Со мной никаких проблем не будет.