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    Маркевич: «Хоть завтра могу подать в отставку»

    Главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич после поражения сине-бело-голубых в матче 12-го тура УПЛ с «Волынью» (0:1) заявил, что может в ближайшее время подать в отставку.

    Игра «Днепра» вызывает все больше грустных мыслей. Как вы видите будущее?

    – Вообще не вижу. С таким отношением не вижу. Откровенно говорю, та команда себя изжила. Чтобы «Днепр» дальше был «Днепром», нужно серьезно заниматься командой. Я это неоднократно говорил и сейчас повторяю. Дело не во мне. Я хоть завтра могу подать в отставку. Может, кто-то другой тренер видит иначе. Со мной никаких проблем не будет.

    Источник: ФК «Днепр»

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    06.12.2015 06:42
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