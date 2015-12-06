Энрике: «У меня не такое хорошее зрение, чтобы увидеть офсайд в моменте с голом Суареса»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал ничью в матче 14-го тура Примеры против «Валенсии» (1:1).

«Ни о чем не жалею. Это был очень тяжелый матч на тяжелом поле. У нас было много моментов. Один мы использовали, но и «Валенсия» использовала свой. «Барселона» была в хорошем состоянии, но «Валенсия» играла на своем поле перед своими болельщикам. Да, мы могли убить интригу в игре, у нас хорошие игроки, но так вышло.

Гол Суареса был из вне игры? Не заметил. У меня хорошее зрение, но не настолько. Агрессия Суареса в моменте с Абденнуром? Повторюсь, у меня хорошее зрение, но не настолько»», – говорит Энрике.