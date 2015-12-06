Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Хоу: «Победа над «Челси» – это лучший результат в истории клуба»

    Хоу: «Победа над «Челси» – это лучший результат в истории клуба»

    Главный тренер «Борнмута» Эдди Хоу прокомментировал победу в матче 15-го тура АПЛ против «Челси» (1:0).

    «Думаю, в первом тайме игра была равной, а после перерыва нам пришлось оборонятся, и это нам отлично удалось. К нашей защите были вопросы, и сегодня мы на них ответили. После игры в раздевалке было много эмоций. Я очень горжусь футболистами. Это лучший результат в истории клуба. «Борнмут» никогда не играл в АПЛ, так что обыграть чемпиона – серьезное достижение. Надеюсь, что об этом будут говорит еще долго и что у нас таких моментов будет еще много», – говорит Хоу.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2015 00:12
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Дима1960
    1449351610
    С победой,"Борсмунт"!
    Ответить
    ologreds
    1694996652
    numo451025
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+