Хоу: «Победа над «Челси» – это лучший результат в истории клуба»

Главный тренер «Борнмута» Эдди Хоу прокомментировал победу в матче 15-го тура АПЛ против «Челси» (1:0).

«Думаю, в первом тайме игра была равной, а после перерыва нам пришлось оборонятся, и это нам отлично удалось. К нашей защите были вопросы, и сегодня мы на них ответили. После игры в раздевалке было много эмоций. Я очень горжусь футболистами. Это лучший результат в истории клуба. «Борнмут» никогда не играл в АПЛ, так что обыграть чемпиона – серьезное достижение. Надеюсь, что об этом будут говорит еще долго и что у нас таких моментов будет еще много», – говорит Хоу.