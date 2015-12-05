Гвардиола: «Мы слишком часто теряли мяч»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после поражения в матче 15-го тура Бундеслиги против «Боруссии» М (1:3).

«Поздравляю «Боруссию». Мы отлично сыграли в первом тайме и создали много моментов, но, к сожалению, не реализовали их. Во втором тайме было сложнее, потому что мы слишком часто теряли мяч. Пропустив гол, мы утратили порядок в своей игре, побежали отыгрываться – это и привело к поражению. Сегодняшний матч показал, что нам не следует пренебрегать основой, которая есть у «Баварии», – говорит Гвардиола.