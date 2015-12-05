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    Иванов: «В «Урале» есть все для прогресса футболистов»

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о кадровой ситуации в клубе, а также о дальнейших планах на сезон.

    «Мы ведем переговоры с теми, у кого заканчиваются контракты. Но если у ребят будут лучшие предложения, чем может предложить «Урал», то что сделать? Если футболист попадет в топовую команду, то мы будем только рады. А если люди будут уходить не ради футбола, то я этого не понимаю, потому что у нас в команде все хорошо, все для прогресса есть. Я не вижу мотивации переходить в клуб, который ниже нас.

    Всегда хочется большего, но результат нас устраивает: мы показываем хорошую игру и находимся высоко в турнирной таблице. У нас цели остаются: играть в каждом матче на победу. Мы никогда не говорили, что хотим в еврокубки, мы двигаемся поэтапно, никуда не спешим. Работой Скрипченко доволен, у него полное взаимопонимание с командой, он реализует свои задумки», – заявил Иванов.

    Источник: Р-Спорт

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    05.12.2015 20:53
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