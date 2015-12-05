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    «Зенит» может возглавить наставник сборной Чехии

    Главный тренер сборной Чехии Павел Врба может сменить наставника «Зенита» Андре Виллаш-Боаша на его посту. Такую информацию распространяет чешское издание Isport.

    Сообщается, что действующий договор Врбы со сборной Чехии рассчитан до окончания отборочного цикла на ЧМ-2018, однако сам наставник хотел бы уйти из национальной команды раньше – после Евро-2016. Условия контракта позволяют ему сделать это в случае выплаты компенсации.

    Ранее появлялась информация о том, что Врба может возглавить «Крылья Советов», однако клуб эти сведения опроверг.

    В своей клубной карьере чешский специалист работал с такими командами, как «Викотрия Пльзень», «Жилина» и «Баник».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2015 19:22
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Ortaped79
    1449336823
    чешский бред
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    Sherd_97
    1449342148
    Уже на него и Крылья претендуют, и Зенит. Не утка, а целый селезень
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    nemolod
    1449345759
    Дико сомневаюсь!
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    Tri
    1449400076
    Да лучше Петржелу обратно вернуть!
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    ologreds
    1694996654
    numo451003
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