«Зенит» может возглавить наставник сборной Чехии

Главный тренер сборной Чехии Павел Врба может сменить наставника «Зенита» Андре Виллаш-Боаша на его посту. Такую информацию распространяет чешское издание Isport.

Сообщается, что действующий договор Врбы со сборной Чехии рассчитан до окончания отборочного цикла на ЧМ-2018, однако сам наставник хотел бы уйти из национальной команды раньше – после Евро-2016. Условия контракта позволяют ему сделать это в случае выплаты компенсации.

Ранее появлялась информация о том, что Врба может возглавить «Крылья Советов», однако клуб эти сведения опроверг.

В своей клубной карьере чешский специалист работал с такими командами, как «Викотрия Пльзень», «Жилина» и «Баник».