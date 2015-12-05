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    Перонко: «Ташуев должен продолжать тренировать «Кубань»

    Глава федерации футбола Краснодарского Края Иван Перонко считает, что нынешний главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев выжимает максимум из своей команды.

    «Ситуация сложная, но не безвыходная. Не мне решать касательно тренера, это решать совету директоров, но я уверен, что Ташуев максимум сделал, хорошие игры были, та же победа над «Спартаком» и «Локомотивом». Моя точка зрения – ему надо доверять, и он должен продолжить руководить командой. И так, скорее всего, и будет.

    Думаю, что в межсезонье команда обязательно укрепится. Исходя из ситуации, думаю, что это будут прежде всего российские футболисты. Исходя из состава, которым располагал тренер, и тех проблем, которые в клубе есть финансовые, можно сказать, что удовлетворительная оценка. Молодежь у нас перспективная, есть много хороших и толковых ребят. Уверен, что команда будет ставку делать именно на них, молодежная команда успешно выступает», – отметил Перонко.

    Источник: Р-Спорт

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    05.12.2015 17:01
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