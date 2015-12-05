Бухаров: «Ибрагимович – мой кумир»

Нападающий «Ростова» Александр Бухаров рассказал о взаимоотношениях с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой, а также назвал своего футбольного кумира.

– Вы с Дзюбой сдружились в «Ростове»?

– Дружили. Постоянно на тренировке смеялись, конечно, истории травили. Он очень позитивный человек. На сборах и на карантине играли в приставку – хоккей, футбол. Дзюба в этом деле самый сильный, всех рвал. Я вот больше НХЛ люблю. Выбираю «Лос-Анджелес Кингз». Там нападающий Копитар, играет под 11-м номером. Как я… Мой любимый хоккеист.

–​ Не Овечкин?

– Овечкин тоже. Но Копитар нравится. Мы вообще с хоккеистами близки. Так получается, что они футбол любят смотреть, а мы – хоккей. С Морозовым Лехой хорошо общаемся, с Бурдасовым, Первышиным. Постоянно встречаемся.

– В хоккее – Копитар, а в футболе?

– «Барселона» красиво играла и играет. А игрок – Ибрагимович! Он мой кумир, топ! С таким ростом координация сумасшедшая. Златан боевыми искусствами занимался. Я тоже в детстве выбирал между каратэ и футболом.