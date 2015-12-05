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    Бухаров: «Ибрагимович – мой кумир»

    Нападающий «Ростова» Александр Бухаров рассказал о взаимоотношениях с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой, а также назвал своего футбольного кумира.

    – Вы с Дзюбой сдружились в «Ростове»?

    – Дружили. Постоянно на тренировке смеялись, конечно, истории травили. Он очень позитивный человек. На сборах и на карантине играли в приставку – хоккей, футбол. Дзюба в этом деле самый сильный, всех рвал. Я вот больше НХЛ люблю. Выбираю «Лос-Анджелес Кингз». Там нападающий Копитар, играет под 11-м номером. Как я… Мой любимый хоккеист.

    –​ Не Овечкин?

    – Овечкин тоже. Но Копитар нравится. Мы вообще с хоккеистами близки. Так получается, что они футбол любят смотреть, а мы – хоккей. С Морозовым Лехой хорошо общаемся, с Бурдасовым, Первышиным. Постоянно встречаемся.

    В хоккее Копитар, а в футболе?

    – «Барселона» красиво играла и играет. А игрок – Ибрагимович! Он мой кумир, топ! С таким ростом координация сумасшедшая. Златан боевыми искусствами занимался. Я тоже в детстве выбирал между каратэ и футболом.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.12.2015 16:48
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Сумкин Сын
    1449323464
    Ибра-:"Бухаров-мой кумир"!!!!
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    castromen
    1449323974
    Бухаров и сам позитив!
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    андрей андреев
    1449324223
    Давай забивай уже
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    denmig
    1449325135
    ибрагимович- бухаров - мое кредо!
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    castromen
    1449325774
    Ознакомился с полным вью в Чемпе. Как и ожидалось, Саша очень адекватный и светлый чувак. Удачи и здоровья ему.
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    ologreds
    1694996656
    numo450983
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