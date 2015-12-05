«Вольфсбург» – «Боруссия» Д. Смотреть онлайн

Сегодня в рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» на своем поле примет гостей из Дортмунда. Матч состоится на стадионе «Фольксваген» и начнется в 20:30 по московскому времени. На данный момент хозяева с 25-ю очками располагаются на третьей строчке, а «Боруссия», набрав 32 балла, занимает второе место в турнирной таблице.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.