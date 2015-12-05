Долматов: «В этом году с Халком даже близко никто не сравнится»

Известный футбольный тренер Олег Долматов назвал свою тройку лучших игроков РФПЛ в 2015-м году.

– Три лучших футболиста 2015-го по вашей версии?

– Первый – конечно, Халк. В этом году с ним близко никто не сравнится! Второй – Дзюба. Сколько мячей наколотил за последнее время! Тонкий, хитрый форвард. Скоростенки не хватает, но умеет грамотно распорядиться мячом. То сбросит удобно партнеру под удар, то сам пробьет. Постоянно нацелен на ворота. Ну а третий – Денисов. В опорной зоне сильнее игрока в нашем чемпионате нет!

– А Вернблум? Хави Гарсия?

– Денисов ни в чем им не уступает. Да, есть игроки, которые, слушая тренера, заглядывают преданно в глаза, никогда не спорят. А на поле выходят – и ничего не могут. У Денисова характер непростой, зато как играет! Не знаю, что приключилось у него в «Динамо» с Черчесовым и Кобелевым, но такими футболистами разбрасываться нельзя.