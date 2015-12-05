«Торино» – «Рома». Смотреть онлайн

Сегодня в рамках 15-го тура итальянской Серии А «Торино» на своем поле примет гостей из Рима. Матч состоится на стадионе «Стадио Олимпико» и начнется в 17:00 по московскому времени. На данный момент хозяева с 21-м очком располагаются на восьмой строчке, а «Рома», набрав 27 баллов, занимает четвертое место в турнирной таблице.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.