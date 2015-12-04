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    Ташуев: «Основная проблема «Кубани» – ресурсы»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев после матча 18-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:3) рассказал о кадровых проблемах клуба.

    «У нас два футболиста ведущих ушли. А на скамейке мальчишка молодой, который, к сожалению, совершил роковую ошибку в конце. Это основная проблема – ресурсы», – говорит Ташуев.

    Что касается самой игры, то наставник отметил потерю концентрации у своих подопечных.

    «Просто нельзя допускать ошибки такие. Надо было надежнее сыграть. Когда счет стал 2:0, мы быстро пропустили. Была потеряна концентрация, обрез на своей половине поля – и сразу результативная атака. Вот такие эпизоды сыграли свою роль, маленькие нюансики, издержки игры. А так в целом мы спокойно играли. Да, соперник непростой, команда хорошая. Но мы не давали им пространства. Да, были подходы, врывания определенные. Но то, что планировалось, мы все сделали».

    По мнению Ташуева, встреча должна была закончиться с другим результатом.

    «Считаю, что не по игре результат. Просто какие-то эпизоды, замены… Ткачев Сережа тренировался всего три дня. Не бывает чудес. Сколько выдержал, столько выдержал. Шандао получил ушиб».

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    04.12.2015 23:34
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    Комментарии (2)
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    Sashka Reshetov
    1449262022
    Хороший тренер. С душой работает и сердцем. Видно, что переживает за команду. Это по глазам было видно,когда он интервью давал. Хороший человек. Жалко его и команду.
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    ologreds
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