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    Скрипченко: «Есть некоторое разочарование от результата»

    Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко поделился своим мнением об исходе матча 18-го тура РФПЛ против «Локомотива» (2:2).

    – Хороший по накалу матч в исполнении обеих команд. Есть некоторое разочарование от итогового результата. Мы вели 2:1, могли забить третий мяч, а в том случае, когда взятие ворот отменили, офсайд был «на тоненького». Когда «Локомотив» во второй раз сравнял счет, все могло качнуться как в одну, так и в другую сторону. Если оценивать ход игры в целом, то результат следует признать закономерным.

    – Почему, меняя Манучаряна, вы выпустили не Гогниева, а Бурмистрова? Показалось, что после этого у «Урала» пропала острота.

    – У Гогниева есть небольшое повреждение. Будь он полностью здоров, наверное, выбор мог быть сделан в его пользу, однако я не считаю, что Бурмистров сыграл неудачно. Напротив, когда «Локомотив» перешел на схему с двумя нападающими и несколько упростил игру, Никита должен был оказывать давление на Михалика и прежде всего Чорлуку, который начинал большинство атак длинными передачами.

    – Не считаете ли вы, что гол Асеведо, где офсайд был «на тоненького», стоило за считать хотя бы из-за его красоты?

    – С точки зрения эстетики нам удалась прекрасная атака с ходу. Пока сам не видел повтора, но, как мне сказали, это был эпизод, который можно было трактовать в пользу атаки, – сказал Скрипченко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.12.2015 22:44
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