Черевченко: «Результат справедливый, игра была интересной»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко оценил исход матча 18-го тура РФПЛ против «Урала» (2:2).

«2:2 – справедливый результат. Игра была интересной для болельщиков. Голы пропустили очень легко – что на второй минуте, что в конце тайма… Но все равно благодарен ребятам, что не опускают руки. Моментов создали прилично, а вот реализация, к сожалению, хромает», – говорит Черевченко.

По мнению наставника, «Локомотиву» нужно уже сейчас начинать готовиться к матчу Лиги Европы.

«Сейчас главное – настроиться на следующую игру. Встреча со «Скендербеу» уже 10 декабря, от этого матча будет зависеть наш выход из группы в Лиге Европы. Так что как можно скорее отходим от этой игры и готовимся к Албании».

Кроме того, Черевченко прокомментировал большое количество голевых передач, сделанных Ниассом.

«Главное, что пользу команде приносит. Гол – это работа всей команды. Без разницы, кто будет раздавать голевые передачи – лишь бы это приносило пользу».