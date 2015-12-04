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    • Черевченко: «Результат справедливый, игра была интересной»

    Черевченко: «Результат справедливый, игра была интересной»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко оценил исход матча 18-го тура РФПЛ против «Урала» (2:2).

    «2:2 – справедливый результат. Игра была интересной для болельщиков. Голы пропустили очень легко – что на второй минуте, что в конце тайма… Но все равно благодарен ребятам, что не опускают руки. Моментов создали прилично, а вот реализация, к сожалению, хромает», – говорит Черевченко.

    По мнению наставника, «Локомотиву» нужно уже сейчас начинать готовиться к матчу Лиги Европы.

    «Сейчас главное – настроиться на следующую игру. Встреча со «Скендербеу» уже 10 декабря, от этого матча будет зависеть наш выход из группы в Лиге Европы. Так что как можно скорее отходим от этой игры и готовимся к Албании».

    Кроме того, Черевченко прокомментировал большое количество голевых передач, сделанных Ниассом.

    «Главное, что пользу команде приносит. Гол – это работа всей команды. Без разницы, кто будет раздавать голевые передачи – лишь бы это приносило пользу».

    Источник: ФК «Локомотив»

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    04.12.2015 22:36
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    Комментарии (2)
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    Frozzen
    1449265024
    Нужно побеждать албанцев и уверенно проходить дальше,а Ниасс конечно молодец
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    ologreds
    1694996662
    numo450898
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