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    Бердыев: «Благо вывел меня из себя»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев пообщался с журналистами на пресс-конференции после матча 18-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:0).

    – Предполагали, что будет тяжелая игра. У «Рубина» квалифицированная группа атаки, игроки высокого уровня, и начало игры только подтвердило это. Но потом удалось переломить игру. Думаю, в целом по числу моментов мы заслужили победу, с чем я команду и поздравил, – говорит Бердыев.

    – Могли ли вы предполагать, что закончите осень на втором месте?

    – Не предполагал. Но бог все видит – как ребята тренируются и отдаются в игре.

    – Чего не хватило во втором тайме, чтобы реализовать множество моментов?

    – Это скорее психологические проблемы. У того же Бухарова было столько возможностей – такие моменты он на тренировках легко реализует.

    – Как прокомментируете стычку в первом тайме?

    – Неприятный эпизод, и я тоже себя неправильно повел. Но у Благо было агрессивное поведение на Гацкана, и это меня вывело из себя.

    – Джанаев провел отличный матч...

    – Не думаю, что надо кого-то выделять,– сказал Бердыев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.12.2015 21:59
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    Комментарии (3)
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    Faith
    1449255930
    Малодец
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    Alex2712
    1449283707
    Ростов, Бердыев, молодцы, игроки молодцы, огромное уважение за результаты!!!
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    ologreds
    1694996662
    numo450895
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