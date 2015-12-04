Бердыев: «Благо вывел меня из себя»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев пообщался с журналистами на пресс-конференции после матча 18-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:0).

– Предполагали, что будет тяжелая игра. У «Рубина» квалифицированная группа атаки, игроки высокого уровня, и начало игры только подтвердило это. Но потом удалось переломить игру. Думаю, в целом по числу моментов мы заслужили победу, с чем я команду и поздравил, – говорит Бердыев.

– Могли ли вы предполагать, что закончите осень на втором месте?

– Не предполагал. Но бог все видит – как ребята тренируются и отдаются в игре.

– Чего не хватило во втором тайме, чтобы реализовать множество моментов?

– Это скорее психологические проблемы. У того же Бухарова было столько возможностей – такие моменты он на тренировках легко реализует.

– Как прокомментируете стычку в первом тайме?

– Неприятный эпизод, и я тоже себя неправильно повел. Но у Благо было агрессивное поведение на Гацкана, и это меня вывело из себя.

– Джанаев провел отличный матч...

– Не думаю, что надо кого-то выделять,– сказал Бердыев.