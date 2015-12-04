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    «Динамо» и Денисов подписали «мировую»

    Полузащитник Игорь Денисов и московское «Динамо» более не имеют никаких взаимных претензий, информирует пресс-служба бело-голубых. Ранее от Денисова поступило обращение в комитет по статусу игроков Российского футбольного союза с требованием полностью возместить штраф, наложенный на него руководством клуба в апреле этого года по причине разногласий с бывшим наставником «Динамо» Станиславом Черчесовым.

    По заявлениям представителей Денисова, его оштрафовали на 80% месячной заработной платы. Июньским решением палаты по разрешению споров РФС клуб обязали вернуть игроку половину месячной зарплаты, что не устроило хавбека и он подал апелляцию.

    Денисов стал игроком «Динамо» летом 2013-го года. В нынешнем сезоне он принял участие в 12-ти играх Премьер-лиги.

    Источник: ТАСС

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    04.12.2015 16:50
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Frozzen
    1449237385
    Новости про Дениску надоели даже больше чем про Широкова
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    bringing
    1449237990
    ВОТ ЭТО НОВОСТЬ!!!!!!!!!!!!
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    FanatSerj
    1449238217
    От Гарик такой Гарик, ни на грамм не поменялся, бабки, и только бабки)) Т.е то что он с Черчесовым посрaлся и с той компашкой (Аджоев, Ротенберг) и они ему не платили деньги это для него ненормально, а вот то что сейчас клуб без бабок и максимум могут усилится игроком из Крыльев, он тут же вспомнил, что не плохо по шантажировать клуб и бы вернуть бабки за прошлый период. Хоть он и лучший опорник с русским паспортом, как был гнилым так им и остался.
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    ologreds
    1694996664
    numo450867
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