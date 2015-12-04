«Динамо» и Денисов подписали «мировую»

Полузащитник Игорь Денисов и московское «Динамо» более не имеют никаких взаимных претензий, информирует пресс-служба бело-голубых. Ранее от Денисова поступило обращение в комитет по статусу игроков Российского футбольного союза с требованием полностью возместить штраф, наложенный на него руководством клуба в апреле этого года по причине разногласий с бывшим наставником «Динамо» Станиславом Черчесовым.

По заявлениям представителей Денисова, его оштрафовали на 80% месячной заработной платы. Июньским решением палаты по разрешению споров РФС клуб обязали вернуть игроку половину месячной зарплаты, что не устроило хавбека и он подал апелляцию.

Денисов стал игроком «Динамо» летом 2013-го года. В нынешнем сезоне он принял участие в 12-ти играх Премьер-лиги.