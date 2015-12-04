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    • Созин: «В нынешнем состоянии «Рубин» не способен справиться с ростовчанами»

    Созин: «В нынешнем состоянии «Рубин» не способен справиться с ростовчанами»

    Член комитета по этике Российского футбольного союза и футбольный эксперт Андрей Созин высказал свое мнение по поводу результата игры 18-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Рубином». Он отметил, что подопечные Бердыева не должны испытать особых проблем в матче против гостей из Казани.

    «Ростов» сегодня обыграет «Рубин» со счетом 2:0 и сократит отставание от ЦСКА. В нынешнем состоянии казанцы не способны справиться с ростовчанами, поэтому подопечные Валерия Чалого не сделают подарок болельщикам армейского клуба, «Зенита» и «Локомотива». Делать подарки должны сами команды, за которые эти фанаты болеют. А с такой игрой это не презенты, а одни мучения. По крайней мере, на происходящее с ЦСКА можно смотреть только с ужасом. Сейчас нет соперника, который не обыграл бы армейцев.

    В прошлом туре «Рубин» отскочил в матче со «Спартаком» только из-за грубой судейской ошибки. Казанцы не ушли бы от поражения, если бы удалили Рыжикова. Вратарь нарушил правила и должен был получать красную карточку. Если бы не было нарушения, то спартаковский футболист обходил бы вратаря и забивал третий гол. Так что сегодня казанцам не поможет даже тот матч», – заявил Созин.

    Поединок «Ростов» – «Рубин» пройдет сегодня на стадионе «Олимп-2» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.12.2015 15:58
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    Комментарии (4)
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    Garrincha58
    1449236033
    Рубин выиграет или на крайняк ничейку сгоняют
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    Frozzen
    1449237486
    На Рубин конечно мало надежды,но посмотрим..
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    maxon1256
    1449241626
    1:3 Рубин
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    ologreds
    1694996663
    numo450864
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