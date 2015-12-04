Бердыев зимой может оказаться в «Спартаке»

Наставник «Ростова» Курбан Бердыев нынешней зимой может сменить клуб с берегов Дона на московский «Спартак». Красно-белые в январе хотят сделать предложение опытному специалисту. Также Бердыев входит в сферу интересов «Зенита», однако питерцы готовы позвать его только летом, когда закончится соглашение с Андре Виллаш-Боашем.

Помимо прочего, по появившейся ранее информации, Бердыев также может оказаться в «Рубине».

Отметим, ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что полностью доверяет главному тренеру команды Дмитрию Аленичеву.