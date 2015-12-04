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    Бердыев зимой может оказаться в «Спартаке»

    Наставник «Ростова» Курбан Бердыев нынешней зимой может сменить клуб с берегов Дона на московский «Спартак». Красно-белые в январе хотят сделать предложение опытному специалисту. Также Бердыев входит в сферу интересов «Зенита», однако питерцы готовы позвать его только летом, когда закончится соглашение с Андре Виллаш-Боашем.

    Помимо прочего, по появившейся ранее информации, Бердыев также может оказаться в «Рубине».

    Отметим, ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что полностью доверяет главному тренеру команды Дмитрию Аленичеву.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    04.12.2015 14:18
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    Комментарии (18)
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    Сармат Ростов
    1449234366
    Ничего не светит команде, которая ежегодно меняет тренеров!!! ИМХО
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    mgordeev
    1449236534
    ну наконец-то
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    Serjik78
    1449236816
    Пусть лучше Ростов станет чемпионом и играет в ЛЧ! Дайте человеку поработать спокойно.
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    denmig
    1449239568
    все по прежнему тухленько на бомбардирчике!))) и юрка зотов стряпает все новости конченые! тухлячок и пидры вокруг
    Ответить
    fakel-vrn
    1449240797
    наверное в рфпл не осталось ни одной команды, куда горе - журналисты бы не "назначали" Бердыева за последнюю неделю .. видимо скоро появится новость, что Бердыев будет тренером одновременно у всех команд высшей лиги
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    vanesss1981
    1449241378
    А как же пресловутый "спартаковский футбол", во главе с Бердыевым про него придется забыть.
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    fakel-vrn
    1449242326
    тоже самое одно время писали и о Гончаренко...который сейчас у Слуцкого...и чтото мне подсказывает...что именно ему Слуцкий доверил последние матчи)))
    Ответить
    Homyachara
    1449243979
    В Спартак хоть Моуриньё поставьте, - толку не будет! Спартак спасет только чистилище в виде ФНЛ!!!
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    taben
    1449313832
    Бердыч с Ростовом хочет Барсу порвать. Какой Спартак, очнись автор.
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    ologreds
    1694996663
    numo450857
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