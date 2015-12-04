«Краснодар» и «Рубин» получат по 220 тысяч евро за участие в групповом раунде Лиги Европы

Журнал UEFA Direct опубликовал суммы, которые полагаются участникам группового турнира Лиги Европы.

УЕФА была принята новая система распределения выплат солидарности. Каждая команда-участница группового раунда получит 220 тысяч евро. За участие в квалификации Лиги Европы или Лиги чемпионов каждый клуб будет премирован в размере 3,5% от общих доходов. Всего выплаты от УЕФА составят не менее 78,6 млн евро, что на 60% больше, чем в цикле 2012-2015 годов. Это означает, что «Краснодар» и «Рубин» пополнят свою клубную копилку на 220 тысяч евро.

Подопечные Олега Кононова уже обеспечили себе путевку плей-офф Лиги Европы, «Рубину» для этого необходима выездная победа над «Бордо» в последнем туре группового раунда.