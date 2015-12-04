Газизов: «Есть предложения от клубов РФПЛ по Юрченко»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не стал подтверждать информацию об интересе к голкиперу Давиду Юрченко со стороны «Краснодара». При этом, по его словам вратарь находится в сфере интересов нескольких российских клубов.

«Действительно ли к Юрченко проявляет интерес «Краснодар»? Без комментариев. Но к нему есть интерес со стороны клубов РФПЛ, сделали предложения. Готовы ли мы их рассмотреть? Естественно, не скажем категорического нет», – отметил Газизов.

По появившейся ранее информации, Юрченко может продолжить карьеру в «Спартаке».